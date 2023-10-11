وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بتعيين الدكتور ماهر مصباح أمينًا لمجلس الجامعات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 أكتوبر 2023 05:28 مساءً - أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بندب الدكتور ماهر عبدالفتاح محمد مصباح رئيس جامعة السويس الأسبق للعمل أمينًا لمجلس الجامعات الأهلية.

وشغل الدكتور ماهر مصباح عدة مناصب قيادية منها الرئيس الأسبق لجامعة السويس، والعميد الأسبق لكلية هندسة بترول والتعدين جامعة قناة السويس، وله أكثر من 30 بحثًا علميًا منشورًا في العديد من المجلات والدوريات والمؤتمرات العالمية والمحلية، كما حصل على جائزة عبدالله المبارك الصباح في الدراسات المائية.

تدشين الجامعات الأهلية الجديدة

في وقت سابق، كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، أنه بعد مضاعفة عدد الجامعات الحكومية من 49 جامعة عام 2014 إلى 92 جامعة في عام 2023، جاء تدشين الجامعات الأهلية كمؤسسات منبثقة عن الجامعات الحكومية، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية بالجامعات المصرية، وتقديم برامج تعليمية متطورة حسب أحدث المعايير العالمية، في الوقت نفسه.

وأوضح المركز خلال تقرير عبر صفحته الرسمية بفيس بوك، أنه منذ تشغيلها جذبت الجامعات الأهلية الآلاف من الطلاب بنسب إشغال لعدد من كلياتها تصل إلى 100%، وهو الأمر الذي يوفّر أماكن إضافية بالجامعات الحكومية لاستقبال طلاب آخرين في المقابل، خاصة بعد إنشاء جامعة حكومية بكل محافظة، وإطلاق الجامعات الأهلية لتعمل بمصروفات تغطي تكاليف التشغيل فقط دون استهداف تحقيق ربح، بما يحقق خيارًا تعليميًّا جديدًا للطلاب، كمرحلة وسط بين الحكومي والخاص.