بصورة العلم الفلسطيني.. النني يدعم أبناء غزة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 أكتوبر 2023 05:29 مساءً - أعلن اللاعب الدولي المصري محمد النني دعمه للقضية الفلسطينية عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "إكس" في ظل الحرب الدائرة في قطاع غزة والتي راح ضحيتها المئات من المواطنين بينهم أطفال ونساء.

وقام محمد النني بوضع صورة البروفايل الخاص به للمسجد الأقصى وعلم فلسطين في إشارة الى دعمه الكامل للبلد العربي الشقيق.

محمد النني

في سياق متصل، دشن الدولي المصري محمد النني لاعب فريق أرسنال ناد جديد يحمل اسمه يكون بمثابة أداة لاكتشاف اللاعبين الموهوبين من قطاع الشباب في الوقت الذي يشارك فيه حالياً بمعسكر منتخب مصر استعداداً لوديتي زامبيا والجزائر.

ونشر محمد النني عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "اكس" بيان تأسيس النادي، والموجه إلى الشباب بالعاصمة الإنجليزية لندن ومقاطعة إسكس المجاورة للعاصمة، وجاء نص البيان كالتالى:

"نقدم لكم نادي النني لكرة القدم، حيث تلتقي الموهبة بالفرصة! يسعدنا أن نعلن عن تشكيل نادي النني لكرة القدم، وهو مجتمع رياضي ديناميكي وشامل مخصص لرعاية المواهب الشابة في الفئة العمرية من 16 إلى 25 عامًا.

ومع شغف الننى باللعبة الجميلة والالتزام بتطوير نجوم الغد، تم إنشاء النادى ليكون المنصة التي تحول أحلام الشباب إلى حقيقة."