الوطنية للانتخابات: لم يتقدم مرشحون جدد باليوم السابع لفتح باب الترشح للرئاسة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 أكتوبر 2023 05:29 مساءً - عقد المستشار أحمد بندارى رئيس لجنة تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية والمدير التنفيذى للهيئة الوطنية، منذ قليل، مؤتمرا صحفيا، للإعلان عن تفاصيل انتهاء اليوم السابع من فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024.

وأكد المستشار أحمد بندارى أن اليوم السابع من فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، لم يشهد تقدم أى مرشح جديد بأوراق ترشحه.

وأكد المستشار أحمد بندارى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تلقت بأوراق 3 مرشحين فقط منذ فتح باب الترشح حتى الآن وهما المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.

ومن المقرر استمرار تقديم اوراق الترشح يوميا حتى فى الإجازات والعطلات الرسمية من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، على أن ينتهى يوم 14 اكتوبر الجارى.

وتتمثل خطوات تقديم طلب الترشح فى الانتخابات الرئاسية داخل مقر الهيئة الوطنية للانتخابات فى أن يقوم المرشح أو وكيله بسحب نموذج الترشح ثم تسليم تذكيات أعضاء مجلس النواب البالغة 20 تذكية أو 25 توكيل من تأييدات المواطنين التى تم تجميعها فى مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقاري.

وتقوم اللجنة بفحص المستندات المطلوبة من المرشح وهى:صورة بطاقة الرقم القومى وشهادة ميلاد طالب الترشح وصورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح وشهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقا للقانون وإقرار الذمة المالية المنصوص عليه فى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع التقرير الطبى الخاص بالمرشح والتوقيع على إقرار طالب الترشح بأنه مصرى من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى والتوقيع على إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره وبيان المحل المختار الذى يُخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة وإيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين يُرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخاب، مخصومًا منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال.

وعقب الانتهاء الإجراءات القانونية للترشح يختار المرشح رمزا انتخابيا من بين 15 رمز تم تحديدهم وهى رمز النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم.

الجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت الجدول الزمنى بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية، والذى تضمن فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر ولمدة عشرة أيام تنتهى فى 14 أكتوبر، على أن تجرى عملية الاقتراع للمصريين فى الخارج أيام 1و2و3 ديسمبر بالداخل ايام 10و11و12 ديسمبر.