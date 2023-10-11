نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد افتتاحه.. تعيين الدكتورة ولاء مصطفى مديرًا عامًا للمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر السيد أحمد عيسي وزير السياحة والآثار قرارا وزاريًا بتعيين الدكتورة ولاء مصطفى مدير عام للإدارة العامة للمتحف اليوناني الروماني بقطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار بالمستوي الوظيفي مدير عام بالمجموعة النوعية للوظائف القيادية وذلك لمدة ثلاث سنوات.

يأتي هذا القرار من منطلق حرص الوزارة على تعيين أبنائها في الوظائف القيادية بما يعمل على دفع حركة العمل بالوزارة على جميع المستويات.

والقرار يأتي بالتزامن مع افتتاح المتحف بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطويره بما يتناسب مع أهميته كمقصد سياحي ثقافي فريد من نوعه بمحافظة الإسكندرية.

يذكر أن الدكتورة ولاء محمد مصطفى حاصلة على درجة الدكتوراه في الآثار اليونانية والدراسات الرومانية من جامعة الاسكندرية عام 2012، وتدرجت في المناصب المختلفة بالمجلس الأعلى للآثار حيث عملت كأمين أثري بمتحف المجوهرات الملكية بالأسكندرية والمتحف المصري بالتحرير، وأمين أول أثري بالمتحف اليوناني الروماني بالأسكندرية، كما شغلت منصب مدير إدارة البحث العلمي بالمتحف اليوناني الروماني ومسئول عن قاعدة البيانات بالمتحف.