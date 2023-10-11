نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصحفيين المصريين" تُشكّل لجنة لمتابعة ورصد انتهاكات الكيان الصهيوني ضد فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، عن قرار مجلس النقابة بتشكيل لجنة دائمة، لرصد وتوثيق ومتابعة انتهاكات الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.

وقال خلال فعّاليات اليوم التضامني الذي نظّمته النقابة للتضامن مع الشعب الفلسطيني اليوم، إن النقابة أقامت مجموعة من الفعّاليات، وفعّلت الحساب المُخصص لدعم الأشقاء في فلسطين، بالإضافة إلى مخاطبة كل الجهات لإعادة تفعيله، مؤكدًا أنه بمجرّد تفعيل هذا الحساب، تم التبرع من أجل نُصرة الفلسطينيين.

وأضاف “البلشي” أن هذه اللجان ستعمل على التواصل مع اتحاد الصحفيين العرب، لفضح جرائم الاحتلال الصهيوني، بالإضافة إلى الإعداد ليوم للتبرع بالدم للشعب الفلسطيني، بالتعاون مع الهلال الأحمر ووزارة الصحة المصرية.