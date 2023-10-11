نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب الصحفيين المصريين للشعب الفلسطيني: "نحن معكم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن الكلمات تعجز أمام صحوة واستعادة القضية الفلسطينية، ووجّه رسالة محبة من نقابة الصحفيين للشعب الفلسطيني البطل، الذي يتعرّض لأقصى أنواع الاحتلال الاستيطاني والهمجية.

وأضاف خلال اليوم التضامني الذي نظّمته النقابة لدعم الشعب الفلسطيني، أن النقابة بدأت التواصل مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين، وأيضًا زملائنا في غزة، ونحن الآن أمام 7 شهداء من الصحفيين، من ضمن 50 صحفيًا استشهدوا منذ عام 2000، استهدفهم الكيان الصهيوني لعدم نقل الحقيقة.

وأكد "البلشي" أن العالم أبواق وتصمت أمام الشعب الفلسطيني بدلًا من الوقوف معه، موجهًا رسالة للأشقاء في فلسطين قائلًا: "نحن معكم، ومجلس نقابة الصحفيين يعلن إنشاء لجنة دائمة للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وترصد العدوان والانتهاكات، وتتواصل مع كل الجهات التي تدافع عن الشعوب العربية، والصحفيين الفلسطيين في أداء واجبهم، وتطالب بكل المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني، هذه رسالة تصل من قلب نقابة الصحفيين لقلب كل فلسطيني".