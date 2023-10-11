الوطنية للانتخابات تعلن انتهاء اليوم السابع للترشيح وعدم تلقي طلبات ترشح جديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 أكتوبر 2023 06:30 مساءً - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات انتهاء اليوم السابع من الأيام المحددة وفق الجدول الزمني الصادر عنها في شأن إجراءات ومواقيت الانتخابات الرئاسية للعام 2024.

وقال أحمد البنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، في تصريحات صحفية، أن الهيئة لم تتلق أي طلب ترشيح للانتخابات الرئاسية مع انتهاء اليوم السابع من فتح باب الترشح، واللجنة تواصل عملها وفقا لما هو مقرر بشكل يومي حتى يوم 14 أكتوبر الثانية مساء.

وأضاف أحمد البنداري أن هناك ثلاثة طلبات فقط لمرشحين محتملين حتى اليوم.

وأعادت الهيئة الوطنية للانتخابات التأكيد أنها مستمرة في تلقي طلبات راغبي الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية، يوميا اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، عدا اليوم الأخير (السبت) الموافق 14 أكتوبر الجاري والذي ينتهي فيه عمل لجنة تلقي طلبات الترشح في تمام الساعة الثانية ظهرا.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن قواعد وإجراءات الاعتراض على طالب الترشح والتظلم من الاستبعاد من الانتخابات الرئاسية 2024 والبت فيها.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه لكل من تقدم بطلب للترشح ان يعترض لدى الهيئة الوطنية للانتخابات على أي طالب ترشح آخر مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 17،18 أكتوبر 2023. خلال الفترة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساءً.

ويتم قيد الطلبات بسجل خاص حسب ساعة وتاريخ ورودها، ويمنح مقدمها ما يفيد استلامها.

وأوضحت الهيئة أنها تتولى فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات التي تقدم وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 19 أكتوبر وحتى يوم السبت الموافق 21 أكتوبر 2023.

وأشارت إلى أن لكل مستبعد من الترشح ان يتظلم من هذا القرار خلال يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 اكتوبر 2023.

وتبت الهيئة في التظلم يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر وذلك بعد سماع أقوال المتظلم أو إخطاره بالمثول أمامها ولو تخلف عن الحضور.

ويعلن المتظلم بخطاب رسمي يسلم له شخصيا أو لوكيله أو في محله المختار المعين منه بواسطة المحضر المعتمد لدى الهيئة.

تستمر لجنة فحص الشكاوى الخاصة بـ الإنتخابات الرئاسية 2024، برئاسة المستشار أحمد بندارى والمدير التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات جميع الشكاوى والعقبات التي تواجه المرشحين في الانتخابات وغيرها من جوانب العملية الانتخابية.