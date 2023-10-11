نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب الصحفيين المصريين يدعو لفتح معبر رفح أمام المُصابين من الشعب الفلسطيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة أصدرت بيانات للتضامن مع الشعب الفلسطيني ضد العدوان الصهيوني، وأعلن أن المقاومة هي الحق الأمثل لكل شعب يدافع عن حقه، وكان البيان الثاني انتصارًا للزملاء الصحفيين في فلسطين، الدين يواجهون الموت على خط النار لنقل الحقيقة، وضحى الشعب الفلسطيني بأكثر من ألف شهيد، وسقوط نحو 60% من الأطفال والنساء شهداءً.

وأضاف خلال يوم تضامني نظّمته النقابة مع الشعب الفلسطيني، اليوم، أن أكثر من 40 مؤسسة إعلامية تم استهدافها منذ بدء العدوان، قائلًا: "هل هذه هي الحضارة والمدنية التي يتكلّمون عنها؟".

ودعا خالد البلشي نقيب الصحفيين، لفتح معبر رفح أمام المصابين من الشعب الفلسطيني لتلقي العلاج.