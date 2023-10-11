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مفاجأة.. في سعر الأصفر اليوم الأربعاء 11أكتوبر.. تفاصيل

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. في سعر الأصفر اليوم الأربعاء 11أكتوبر.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

سعر الذهب اليوم.. سجل سعر الذهب اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023 ارتفاعًا ملحوظًا داخل محلات الصاغة المصرية، وفيما يلي ستعرض لكم بوابة الفجر الإلكترونيةسعر الذهب اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023،  إضافةً إلى آخر تحديث لسعر الذهب اليوم وخاصة عيار 21 باعتباره أكثر الأعيرة انتشارًا في مصر.

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مفاجأة في سعر الأصفر اليوم.. تفاصيل

 

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023 بشكل ملحوظ، داخل أسواق الصاغة المصرية، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 2270 جنيهًا للبيع، 2250 جنيهًا للشراء.

 

سعر أعيرة الذهب اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023:

سنعرض لكم عبر السطور التالية، سعر الذهب اليوم وفقًا لآخر تحديث كما أوضحته الشعبة العامة للذهب في اتحاد الغرف التجارية.

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مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023 في مصر

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مفاجأة عيار 21 يسجل رقمًا جديدًا.. سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023

سعر الذهب عيار 24: 

وصل سعر الذهب اليوم عيار 24 في مصر دون مصنعية إلى نحو 2594جنيهًا للبيع، 2571جنيهًا للشراء.

 

سعر الذهب عيار 21:

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 في مصر دون مصنعية اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023 قيمة تصل إلى 2270 جنيهًا للبيع، 2250 جنيهًا للشراء.

 

سعر الذهب عيار 18:

بينما وصل سعر الذهب اليوم عيار 18 إلى نحو 1946 جنيهًا للبيع، 1491 جنيهًا للشراء.

 

سعر الذهب عيار 14:

سجل سعر الذهب عيار 14 في مصر اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023 نحو 1517 جنيهًا للبيع، 1491 جنيهًا للشراء.

 

سحر الجنيه الذهب اليوم:

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023 قيمة تصل إلى 18160 جنيهًا للبيع، 18000 جنيهًا للشراء.

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سعر الذهب عالميًا بالدولار:

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مفاجأة في سعر الأصفر اليوم.. تفاصيل

 

سجل سعر أوقية الذهب عالميًا في بورصة المعاملات الفورية الآن 1.860.53 دولار، وهي قيمة منخفضة بنسبة 0.05% فيما كان يسجل في آخر إغلاق له 1.861.51 دولار.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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