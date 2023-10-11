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نقيب الصحفيين الفلسطينيين للمصريين: شكرًا لدعمكم قضيتنا

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أحمد جودة - القاهرة - توجّه الكاتب الصحفي ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين، بالشكر للشعب المصري، والصحفيين المصريين، على تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في الأحداث الأخيرة.

وقال في كلمة مُسجّلة تم عرضها على الصحفيين، خلال فعّاليات يوم تضامني مع الشعب الفلسطيني، إن ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني هو حرب إبادة للبشر والحجر وكل شيء.

وأضاف: "نريد هذه الأخوة التي تعبر عن أصالتكم ودعكم، لدينا 8 صحفيين شهداء، وإثنين من الصحفيين المفقودين، ودُمرت منازلهم، ويعيشون في طروف صعبة، وأُجبر العشرات منهم لإجلاء بيوتهم، ومنع حرية الحركة والتنقل، والإنترنت والاتصالات شبه مقطوعة، ونواجه صعوبة للتواصل مع اخوتنا وزملائنا".

وتابع: "نؤكد على العلاقات القوية بين الشعبين المصري والفلسطيني".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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