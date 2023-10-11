المنتخب المصري يختتم تدريباته لمواجهة زامبيا وديا غدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 أكتوبر 2023 10:28 مساءً - اختتم منتخب مصر قبل قليل مرانه الأخير، قبل مواجهة نظيره منتخب زامبيا، المحدد لها مساء غد الخميس على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، والتي تأتي في إطار استعدادات الفراعنة لمواجهتي جيبوتي وسيراليون الشهر المقبل، في افتتاح مشواره بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

ونشرت قناة أبو ظبي عبر صفحتها على تويتر جانب من تدريبات المنتخب على استاد هزاع بن زايد.

بقيادة #محمد_صلاح

تدريبات منتخب مصر اليوم استعداداً لمواجهة منتخب زامبيا ودياً على استاد هزاع بن زايد

شاهد المباراة غداً مباشرة على #أبوظبي_الرياضية 2

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واستعرض اتحاد الكرة أهم تصريحات البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، والتي يرى خلالها، أن مواجهة زامبيا الودية صعبة، والمُقرر لها غدًا، والمنتخب المصري جاهز لتحقيق الفوز.

وأضاف فيتوريا في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة مصر وزامبيا: "لن أتحدث عن الـ 11 لاعبا الذين يشاركون غداً لكن الجميع جاهز للمباراة، واللاعب المصري يكون في غاية السعادة عند استدعائه للمنتخب ونحن أسرة واحدة، ولا يوجد أي غضب من أي لاعب لا يشارك في المباريات بصورة أساسية".

وأوضح مدرب المنتخب: "كنت أتمنى وجود وقت كافٍ للاستعداد لمواجهة زامبيا، ولكننا جاهزون للقاء، ولم أبلغ اللاعبين بتشكل الغد، وباب المنتخب مفتوح دائما للجميع وأثبتنا ذلك في أكثر من معسكر، والتألق سر تواجد أي لاعب بالمنتخب سواء محلي أو محترف".