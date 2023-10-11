شاهد كواليس تدريب منتخب مصر الختامى بالإمارات استعدادا لمواجهة زامبيا وديا غدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 أكتوبر 2023 11:25 مساءً - أنهى منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريبه الأخير استعدادا لمواجهة منتخب زامبيا في المباراة الودية التي تجمع الفريقين غدا باستاد هزاع بن زايد بالإمارات.

بدأ المران بتدريبات بدنية وجمل تكتيكية ثم تقسيمة والتسديد على المرمي وضربات الترجيح، وشارك في المران جميع اللاعبين الـ25 المختارين للمعسكر وهم: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبوجبل، محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، على جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، أحمد سامي، طارق حامد ومروان عطية، أحمد سيد زيزو، أحمد نبيل كوكا، محمد النني، محمود حماده، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفي فتحي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه وحسين الشحات، مصطفى محمد، مروان حمدي.

وحضر المران الكابتن عامر حسين عضو اتحاد الكرة رئيس البعثة، والكابتن حازم إمام عضو اتحاد الكرة المشرف على المنتخب.