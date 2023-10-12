نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حملة مواطن تعيين إيرين خليل منسقا عاما لمحافظة بني سويف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قرر محمد فاروق الرئيس والمنسق العام لحملة مواطن لدعم مصر، تعيين إيرين رشدي خليل، منسق عام محافظة بني سويف، لما لها من إسهامات ودور في العمل المجتمعي والخدمي والمعرفي.

وعبرت منسق الحملة بمحافظة بني سويف، عن سعادتها بالانضمام إلى حملة مواطن، وتواجد وسط قامات وقيادات وطنية على أعلى مستوى، مؤكدة أنها ستبذل كل ما لديها من خبرة وعلم لرفع شأن الحملة في القرى والمدن بكافة ارجاء المحافظة.

وأضافت إيرين خليل، أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة وتأييده لولاية جديدة، فخر لكل مصري مواطن يعي ويعلم المخاطر التي تهدد أمن مصر وسلامتها، مؤكدة أن كل ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع، والقضاء على الإرهاب، كافية لأن يكمل الرئيس السيسي ما بدأ من مشروعات، لنصل إلى الجمهورية الجديدة التي نأمل جميعا أن نراها.