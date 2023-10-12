نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الوعي الرشيد وأثره في مواجهة التحديات" وزيرالأوقاف يحدد موضوع خطبة الجمعة غدا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الأوقاف محمد مختار جمعة عن موضوع خطبة الجمعة غدا الموافق 13/10 التي ستكون عن "الوعي الرشيد.. وأثره في مواجهة التحديات".

التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير

مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وأن يكون أداء الخطبتين معًا الأولى والثانية ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة كحد أقصى للخطبتين معًا.