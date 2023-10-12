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"الوعي الرشيد وأثره في مواجهة التحديات" وزيرالأوقاف يحدد موضوع خطبة الجمعة غدا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الوعي الرشيد وأثره في مواجهة التحديات" وزيرالأوقاف يحدد موضوع خطبة الجمعة غدا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الأوقاف   محمد مختار جمعة  عن موضوع خطبة الجمعة غدا الموافق 13/10 التي ستكون عن "الوعي الرشيد.. وأثره في مواجهة التحديات".

التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير

مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وأن يكون أداء الخطبتين معًا الأولى والثانية ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة كحد أقصى للخطبتين معًا.

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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