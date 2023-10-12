حظك اليوم.. توقعات الابراج ليوم الجمعة 13-10-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 أكتوبر 2023 09:30 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الجمعة 13-10-2023

مهنياً: تمشي الامور حسب مبتغاك وبطريقة جيدة اجواء ايجابية تساعدك في تخطي كل الظروف فتكون على الاستعداد جيّداً وتوسيع مروحة البحث لتقدّم في النهاية عملاً ناجزاً ينال الإعجاب.

عاطفياً: قد تعيش قصة عاطفية وتتمتع بأوقاتك، وقد تقع تحت سحر أحد الاشخاص الذي ينسيك ما حولك.

صحياً: استهلاك الأدوية والمنومات والمهدئات أو المسكنات المختلفة والتدخين تشكل خطراً على صحتك.

حظك اليوم برج الثور الجمعة 13-10-2023

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن فرص مالية جديدة يرسلها إليك القمر من البيت الثاني بيت المال فيكون النجاح والمكاسب في طريقها إليك، ولا سيما على صعيد شراء سيارة أو بيت أو قطعة اثاث نادرة الف مبروك .

عاطفياً: لا ترفض التساهل أو التخلّي عن رأي معيّن لئلا تصطدم الآراء وتعلو نبرة الصوت وحدة النقاش.

صحياً: عليك منح ذاتك أوقاتاً من الراحة تعيد إليك صفاء الذهن والقوة البدنية.

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 13-10-2023

مهنياً: تختفي العراقيل لحظة وصول القمر الى برجك فتنحسن الظروف وتعيش اوقاتاً مسلية وتفرح بلقاءات وجلسات مميزة، فلا تضيع فرصة التلاقي والتفاهم مع الآخرين، وخصوصاً بعدما كانت أفكارك مشوشة وغير متزنة.

عاطفياً: عليك تسهيل الأمور والتخلّص من العقد بدل تأزيمها، واستدراك المواقف الحرجة والإسراع إلى المعالجة وتلطيف الأجواء بدلاً عن إثارة الفتن والخلافات.

صحياً: كثرة الإرهاق تكون عواقبه وخيمة عليك، فإذا قسوت على نفسك سوف تنهار.

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 13-10-2023

مهنياً: لا تناسبك تاثيرات المثلث الفلكي الهوائي الذي يحمل طاقات جارفة وعرقلة لذلك يحذّرك هذا اليوم من ارتكاب بعض الأخطاء، ويطلب إليك التروّي وتحليل الأمور بهدوء.

عاطفياً: تسلّط الضوء على قدراتك الانسانية ومدى استعدادك للتضامن مع الحبيب الذي بدوره يتجاوب معك مقدّماً الدعم والاهتمام والرعاية.

صحياً: الإضطرابات الصحية التي قد تظهر اليوم يجب أخذها على محمل الجد، لأنها قد تصبح دائمة.

حظك اليوم برج الاسد الجمعة 13-10-2023

مهنياً: تعيش يوما جيدا جدا تحت تاثيرات القمر من الجوزاء الصديق الذي يخدم مصالحك ويسهل امورك ولهذا السبب أشجعك على أخذ المبادرة والسير قدماً نحو الافضل حتى لو اصطدمت أحياناً ببعض العوائق.

عاطفياً: أدعوك إلى استغلال الجوّ الهادئ لتلغي بعض الارتباطات الخارجية، ولتبقى إلى جانب الحبيب بغية تقريب المسافة بينكما.

صحياً: أنت في صراع مع ذاتك وفي سباق مع الوقت، وضعت لنفسك أهدافاً عالية وتبذل كل جهدك وأقصى طاقة ممكنة لبلوغها.

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 13-10-2023

مهنياً: تعيش اجواء مشحونه وغامضة مع وجود القمر في الجوزاء في مواجهة مع لرجك بخيث يسعى أحدهم لتوريطك في صفقات مشبوهة أو ربّما إثارة الشكوك بشأن كفاءتك، لا تقلق!.

عاطفياً: تظهر بعض الغيوم الداكنة التي تستفز المواقف وتدفع إلى الخلاف ولا سيما في الأيام المقبلة.

صحياً: أحذرك من الافراط في الاتكال على قوتك وطاقتك وأنصحك أن تعرف قدرتك على الاحتمال فلا تتجاوزها.

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 13-10-2023

مهنياً: يسود جو من الفرحة العامرة تحت تاثير المثلث الفلكي الهوائي في محيط العمل بعد النجاح المذهل الذي حققته في أحد المشاريع الكبيرة.

عاطفياً: اسعَ وراء الافكار الخلاقة والعلاقة الواضحة، فهي وحدها تأتيك بالثمار الطيبة.

صحياً: تكثر الكتب والمجلات العلمية التي تقدم أفضل النصائح للحصول على صحة سليمة، لا بأس من الاطلاع عليها.

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 13-10-2023

مهنياً: تكون الظروف مساعدة في هذا اليوم الجيد والمناسب فتستعيد معنوياتك القوية إلا أنك تميل إلى الوحدة والانزواء وتفتقر إلى الحيوية والشجاعة وإلى من يساندك.

عاطفياً: احتمال زواج سعيد إذا قرّرت حسم الأمر مع شريك كريم يملك مكانة اجتماعية مهمة.

صحياً: طاقة كبيرة وحيوية صاخبة تتمتع بها هذا اليوم فهنيئاً لك.

حظك اليوم برج القوس الجمعة 13-10-2023

مهنياً: لا يناسبك انتقال القمر الى الجوزاء بحيث تكون الظروف متطلبة في هذا اليوم المتقلب فلا تختلق المشاكل و اعتمد الهدوء والموضوعية كأساس لأي مشروع ولا تنفعل عند أول مبادرة استفزازية.

عاطفياً: قد يسامحك الحبيب على تصرّفك الطائش ولا سيّما إذا كان يدرك تمامًا طيبة قلبك ونياتك الحسنة.

صحياً: إعمد إلى الابتعاد قليلاً عن محيطك المعتاد المهني والعائلي وقم بممارسة نشاطات بدنية متوسطة القوة.

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 13-10-2023

مهنياً: لا تزال الاجواء الفلكية ممتازة وناشطة مع انتقال القمر الى الجوزاء ما يجعلك تلاحق بعض الافكار والاهداف وربما تتعدّد الاتجاهات، انتبه لوارداتك واموالك.

عاطفياً: حلم جديد يرافق السعادة مع الشريك، فحاول أن تستفيد من الفرص المتاحة للتقدم في العلاقة خطوات إضافية.

صحياً: إنتبه لصحتك وتجنب التعرض للبرد أو الأضواء القوية ولا تقم بمجهود غير اعتيادي.

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 13-10-2023

مهنياً: يجعلك المثلث الفلكي الهوائي من الاقوياء في هذا اليوم الجيد الذي يجعلك تتخطى العقبات وتكون أكثر تكيفاً مع الأجواء ومع تبدّل الظروف التي تحيط بك وتفرض عليك نمطاً جديداً من التصرف.

عاطفياً: تكتسب جاذبية كبيرة وقد تبرع في مهمة عاطفية أو تسمع كلام الحب والغرام.

صحياً: توعكات غير مؤلمة قد تتطور بشكل سلبي بدون استرعاء الانتباه لكنها لا تكون خطيرة.

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 13-10-2023

مهنياً: يزم متقلب لا تنزع الفرص الثمينة وابتعد عن المشاكل ولا تستلم للضغوط فهي قد تكون قاسية، ولا تلجأ إلى أيّ وسيلة ملتوية لئلا تعاقب بشدّة.

عاطفياً: هذا اليوم يهبك الحيوية ويزيد من جاذبيتك، إذ تسمح لك الظروف بالتمتع بلحظات سعيدة مع الحبيب، فلا تضيّع عليك فرصة التقارب.

صحياً: أمراض القلب هي الخطر المحدق بك، فإذا عرفت كيف تريح نفسك أبعدت عنك هذا الشبح.