وزير التنمية المحلية يوجه فريق عمل سند الخير بتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 أكتوبر 2023 10:27 صباحاً - اللواء هشام آمنة : ٣٧٥ مليون جنيه إجمالي مبيعات المبادرة منذ انطلاقها وعلى مدار ٧٦ أسبوعاً

في إطار جهود الحكومة لتلبية احتياجات المواطنين في جميع المحافظات وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وتلبية كافة احتياجاتهم اليومية، ومواجهة ارتفاع الأسعار .

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، فريق عمل مبادرة " سند الخير" بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة للبدء فى تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية التي أطلقها السيد رئيس مجلس الوزراء بدءًا من السبت المقبل، لتخفيض أسعار ٧ سلع أساسية، بنسبة تتراوح من 15 % إلى 25 %، تشمل السلع السكر والزيت والعدس والألبان والجبن والمكرونة والفول والأرز "، بالإضافة إلى التخفيض بنسبة 15% على الدواجن المجمدة والبيض، وتستمر المبادرة لمدة ٦ أشهر بدءا من انطلاقها.

وأشار اللواء هشام آمنة إلي توجيهات رئيس الوزراء للقيام بدور قوي وفعال في ضبط الأسعار بالأسواق ومكافحة كافة أشكال التلاعب، من تخزين واحتكار السلع التي تتسبب بشكل كبير في ارتفاع الأسعار، إضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات الهامة التي يحتاجها المواطن المصرى لضخ كميات كبيرة من منتجات السلع الغذائية الاستراتيجية واللحوم والدواجن على مستوى جميع محافظات الجمهورية، بأسعار مخفضة، لافتا إلى أن مبادرة سند الخير يصل عدد السلع الأساسية التي توفرها إلى 37 نوعا؛ من بينها (لحوم، دواجن، أسماك، بقوليات، تمور، أرز، مكرونة، زيوت، منتجات بقالة...) وغيرها من السلع التي تهم المواطنين.

وفى هذا الصدد...تلقي وزير التنمية المحلية، تقريراً عن متابعة جهود مبادرة "سند الخير" والتى أطلقتها الوزارة فى 31 مارس 2022 وحتى نهاية الأسبوع الماضى، والتى استمرت على مدار ٧٦ أسبوعاً، وذلك لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك فى الأحياء الشعبية والقرى فى 16 محافظة كمرحلة أولى.

وأكد اللواء هشام آمنة ، أن حجم مبيعات مبادرة "سند الخير" منذ انطلاقها وحتى الآن وصل إلى أكثر من ٣٧٥ مليون جنيه، مشيراً إلى أن المبادرة شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين على شراء السلع خلال أسبوعها الـ ٧٦، حيث بلغ حجم المبيعات فيه ما يقرب من ٣,٥ مليون جنيه، وذلك في ١٦ محافظة هى (المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان- كفر الشيخ– الدقهلية-الإسماعيلية- السويس- البحيرة- القاهرة- الجيزة- جنوب سيناء- الفيوم- بنى سويف – الغربية- شمال سيناء).

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن مبادرة " سند الخير " طافت خلال أسبوعها ال ٧٦ مختلف القرى والأحياء في16 المحافظات بعدد يصل إلى 100 سيارة موزعة لتغطي أكبر قدر من المناطق الشعبية والأكثر احتياجا ، لافتا إلى أنه وصل عدد السيارات فى كل من محافظات القاهرة وبنى سويف والمنوفية إلى 30 سيارات، بواقع 10 سيارات فى كل محافظة على حدة، و8 سيارات فى كل من محافظات الجيزة والقليوبية والدقهلية والاسماعيلية، و7 سيارات فى كل من محافظتى الغربية وكفر الشيخ، و5 سيارات لكل من محافظتى أسيوط والبحيرة، و4 سيارات لكل من محافظتى قنا والمنيا، و3 سيارات بمحافظة جنوب سيناء، و2 سيارة بمحافظة أسوان، وسيارة واحدة بمحافظة الأقصر، لافتاً إلى أن المبادرة تساهم أيضاً فى توفير فرص عمل للشباب حيث يعمل على كل سيارة 3 من الشباب.

وأوضح اللواء هشام آمنة ان مبادرة "سند الخير" تهدف إلي توفير مستلزمات الأسرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن الأسعار الموجودة بالأسواق بنسبة تصل إلى 20% لـ25% فى سياراتها المتنقلة والتى تنتشر بالمناطق الشعبية والقرى الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى تركيزها على توفير إعداد وكميات كافية من اللحوم الطازجة والدواجن المجمدة لبيعها للمواطنين فى المحافظات بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق .

ولفت وزير التنمية المحلية إلي أن مبادرة " سند الخير " شهدت إقبالًا كبيراً وترحيب من المواطنين بالمناطق التي إنطلقت فيها خاصة من حيث تنوع المنتجات المعروضة والأسعار والجودة ، كما وجه المواطنين الشكر للقيادة السياسية على هذه المبادرة وكافة المبادرات الجيدة لتوفير السلع في الشوادر والمعارض الثابتة والمتحركة ومعارض " كلنا واحد " والتي تدعم محدودى الدخل والأسر متوسطة الدخل و توفير السلع الغذائية لهم بأقل من مثيلاتها في الأسواق .

وأضاف اللواء هشام آمنة أنه من المقرر أن تستكمل مبادرة "سند الخير" رحلتها فى باقي المحافظات المستهدفة وتغطية أكبر قدر من القرى خاصة الأكثر احتياجاً ، مضيفاً أنه سيتم استمرار مبادرة " سند الخير " والمعارض في توفير السلع بأسعار مخفضة ووجود عروض وخصومات على الأسعار مع متابعة إلتزام التجار بذلك ومواجهة المخالفين، بما يساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين ، مشيراً إلى مشاركة منظمات المجتمع المدنى والشركات الخاصة العاملة في التجارة والجملة و نصف الجملة فى المبادرة ، لتتكامل مع جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.