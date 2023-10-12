انت الأن تتابع خبر بالليل يا ست الكل .. قطع المياه لمدة 10 ساعات عن هذه الأماكن في القاهرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد عدد من الشوارع في محافظة القاهرة من قطع المياه على مدار الساعات القليلة القاهرة من اليوم الخميس الموافق 12 أكتوبر الجاري، نتيجة ما يتم يتم القيام به من أعمال من شركة المياه والصرف الصحي خلال هذه الفترة.وأوضحت شركة مياه القاهرة عن كافة التفاصيل الخاصة قطع المياه حيث أماكن التي سوف تنقطع عنها وذلك المدة الزمنية، وذلك من البيان الذي صدر عن شركة المياه والصرف الصحي في محافظة القاهرة ونشرته على الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك

قطع المياه :

وأكد بيان شركة القاهرة أن قطع المياه سوف يحدث لمدة 10 ساعات متواصلة بداية من الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس، وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى الجمعة.

سبب قطع المياه في محافظة القاهرة :

[صبنور مياه]

قطع المياه

وأضاف بيان شركة مياه القاهرة أن سبب قطع المياه يتمثل في إجراء أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم بسبب أعمال الصرف الصحى بمدينة السلام بالقاهرة

أماكن قطع المياه في محافظة القاهرة :

وأشار بيان شركة مياه القاهرة أن الأماكن التي سوف يتم فيها قطع المياه هي مناطق “أطلس – المحمودية – إسكندرية – الجمهورية والقاهرة”، ومناطق “الشواكر – محطة الصرف الصحى ـ عقد 16 الجبل الأصفر”،

طالب عاجل :

وطالب بيان شركة مياه القاهرة من جميع المقيمين في المحافظة والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم 125.