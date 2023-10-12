انت الأن تتابع خبر موعد خفض سعر الزيت والسكر.. الغرف التجارية تزف بشرة سارة لكل المواطنين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام الدكتور علاء عز الأمين العام لأتحاد الغرف التجارية بالكشف عن موعد خفض سعر الزيت والسكر والمبادرة الخاصة بكل السلع، وهي التي تم إطلاقها من خلال الحكومة، وهي من أكثر الأشياء التي تساعد في رفع الأعباء عن جميع المواطنين.

موعد خفض سعر الزيت والسكر والسلع

وأعلن الدكتور علاء عز عن موعد خفض سعر الزيت والسكر وكل السلع وهو يكون من يوم السبت القادم 14 أكتوبر 2023، وذلك خلال العديد من التصريحات التليفزيونية أن كل شركات القطاع الخاص وسلاسل التوريد تساعد في سير مبادرة خفض الأسعار بشكل صحيح، ولفت الانتباه إلى أن رئيس الوزراء أصدر العديد من القرارات الفورية التي تساعد في تنفيذ كل يسهل خفض الأسعار.

وأكد عز قائلاً “نأمل في أن يقل التضخم خلال الـ 6 شهور المقبلة، حتى لا نحتاج إلى مبادرة تخفيض الأسعار، رئيس الوزراء قرر إعفاء 12 سلعة من التعريفة الجمركية لـ 6 شهور مقبلة”، وتعد من أكثر الأشياء التي تخفف كثيراً عن كاهل جميع المواطنين في كل مكان.

[موعد خفض سعر الزيت والسكر]

موعد خفض سعر الزيت والسكر

مبادرة انخفاض أسعار السلع

وقال الدكتور علاء عز “مصر استقبلت 60 ألف طن فول، و150 ألف طن أرز، 250 ألف طن أرز من الهند، وتوفر السكر بـ27 جنيها بعد أن وصل إلى قرابة الـ 40 جنيها، والزيت سيتم خفض سعره من 15 لـ 25%، منوها بأنه تم طباعة السعر الاسترشادي على العبوات”.

[موعد خفض سعر الزيت والسكر]

موعد خفض سعر الزيت والسكر

وأضاف الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية أن رئيس الوزراء طالب بضرورة توفير الخصومات التي يشعر بها جميع المواطنين، وقال “اليوم سوف يتم إعلان قائمة الأسعار الخاصة بالمنتجات التي سوف تتوفر في مبادرة خفض الأسعار“، وهي التي تكون على العديد من السلع.