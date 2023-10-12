السبت.. آخر موعد لتلقى أوراق المتقدمين للترشح للانتخابات الرئاسية 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 أكتوبر 2023 11:25 صباحاً - تغلق الهيئة الوطنية للانتخابات، باب تلقي أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، يوم السبت القادم الموافق 14 اكتوبر الجارى، وذلك في الساعة الثانية ظهرًا.

وفتحت لجنة تلقي اوراق الترشح أبوابها الخميس 5 أكتوبر، وتستمر لمدة 10 أيام علي التوالي يتم خلالها سحب النماذج الخاصة بطلب الترشيح للتوقيع عليها، داخل قاعة كبيرة بمقر الهيئة والتى تم تجهيزها بأحداث الاجهزة حيث يقدم طلب الترشح إلى الهيئة عبر المرشح نفسه أو ممثله القانونى وذلك على النموذج الخاص بذلك، ويجب أن يرفق بالطلب عند تقديمه عددا من المستندات وهى النماذج الخاصة بتزكية أعضاء مجلس النواب او تأييدات المواطنين لطالب الترشح.

كما يقدم طالب الترشح شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمى منها وصورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه واقرار طالب الترشح بأنه مصرى من أبوين مصريين وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح وشهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقا للقانون وإقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، والتقرير الطبى الصادر عن من إحدى المستشفيات المحددة وهى معهد ناصر أو الشيخ زايد أو العاصمة الإدارية الجديدة وكذا إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.

كما يقدم طالب الترشح إيصال يفيد بسداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية بصفة تأمين يرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخابات مخصوما من مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال، وبيان المحل المختار الذي يخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات حددت يومي 16 و17 اكتوبر للاعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وإعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم، فى الجريدة الرسمية، وحددت يوم 9 نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها فى الجريدة الرسمية على أن تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارا من يوم 9 نوفمبر.