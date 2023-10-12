بالرقم القومي.. ننشر نتيجة القبول بمسابقة 30 ألف معلم في القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 أكتوبر 2023 12:31 مساءً - ينشر «صوت الأمة» لينك الاستعلام عن نتيجة المرحلة الأولى بمسابقة 30 ألف معلم بنطاق محافظة القاهرة، واختيار إدارة التسكين للمقبولين، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرةعن فتح باب الاستعلام عن نتيجة المرحلة الأولي واختيار إدارة التسكين للمقبولين ثم طباعة الأخطار والتوجه به مع صورة بطاقة الرقم القومي في الميعاد والمكان المحددين في الأخطار لاستلام جواب التسكين.

ويتم الدخول على الموقع الرسمى للتنسيق والاستعلام من من خلال الموقع الإلكتروني وإدخال الرقم القومي للمستعلم.

لمعرفة النتيجة اضغط هنا

وبدأت المديريات والإدارات التعليمية إجراءات التعاقد مع المعلمين الجدد لتسليمهم العمل فى المدارس، حيث أعلنت المديريات التعليمية اسماء المعلمين الناجحين فى المسابقة والتى استهدفت 30 ألف معلم، ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بإعلان أسماء المعلمين الجدد للتعاقد معهم بشكل سريع لسد العجز فى المعلمين بالمدارس.

ووقع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين "مسابقة 30 ألف معلم السنة الأولى"، وذلك استعدادا لبدء تسكينهم واستلامهم العمل منتصف الأسبوع الحالى، وفقا للتوزيع الجغرافي بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

نتيجة المعلمين الناجحين