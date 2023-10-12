نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السبت.. إعلان المقبولين بنتيجة مسابقة 30 ألف معلم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم على موقع المديرية يوم السبت القادم الموافق 2023/10/14 بالاسم والرقم القومي.

وكشفت المديرية، إلى أن النتائج سوف تعلن بالإدارات التعليمية المختلفة يوم الأحد الموافق 2023/10/15، طبقا لمحل السكن ومن واقع بطاقة الرقم القومي، لإستيفاء مسوغات التعاقد.

وأكدت مديرية تعليم الجيزة، أن الإدارات التعليمية ستبدأ من الأحد القادم، إجراءات التعاقد مع المعلمين الجدد لتسليمهم العمل فى المدارس.

حيث وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بإعلان أسماء المعلمين الجدد للتعاقد معهم بشكل سريع لسد العجز فى المعلمين بالمدارس.