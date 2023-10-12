الحركة المدنية تؤيد قرارات الدولة المصرية لدعم الشعب الفلسطيني وتطلق حملة تبرعات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 أكتوبر 2023 01:28 مساءً - عقدت الحركة المدنية الديمقراطية مؤتمر شعبي لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته بمقر حزب المحافظين مساء أمس الأربعاء حيث وجه رؤساء أحزاب الحركة المدنية والمشاركون تحية لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الشريفة في مواجهة العدوان الصهيوني.

وأكد المتحدثون أن ما يقوم به الشعب الفلسطيني البطل هو حق قانوني وشرعي وإنساني في مقاومة احتلال أرضه.

كما اكد المشاركون من رؤساء احزاب الحركة والضيوف علي ان المؤتمر يحتفي بما انجزته المقاومة والتي تحققت يوم السابع من اكتوبر٢٠٢٣، وهو امتداد لنصر عظيم للشعب المصري والعربي حدث في السادس من اكتوبر ١٩٧٣.

وشدد الحضور على أن مصر طرف في الصراع العربي الصهيوني وشركاء أصليين في مقاومة الكيان الصهيوني؟