عرض فيلم وثائقي عن حرب أكتوبر لطلبة المدارس بالعريش.. (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 أكتوبر 2023 01:28 مساءً - نظمت مديرية الثقافة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، احتفالية، لطلبة المدارس في قصر ثقافة العريش، بمناسبة اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد.

وقالت مني علي أبو بكر مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، أن الاحتفالية تحت رعاية اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وتوجيهات اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة.

أضافت أبو بكر ، أنه خلال الاحتفالية تم عرض فيلم وثائقي عن حرب أكتوبر ١٩٧٣ بمناسبة اليوبيل الذهبي لذكري انتصارات أكتوبر المجيدة ومرور خمسون عاما عليها.

أشارت إلي أن حرب أكتوبر من أهم ذكريات المصريين التي يجب ان توصف للجيل الحالي من ابنائنا الطلبة وحتي يعلموا كيف عبر الجيش المصري قناة السويس وكيف تحقق النصر بعزيمة الجيش المصري وجنوده البواسل وتضحياته للحفاظ علي الوطن ولكي ينمي في نفوس الطلاب روح الولاء والانتماء وحب الوطن

و اثناء التحضير لتشغيل الفيلم تم اكتشاف بعض المواهب لدي الطلاب فقاموا بالقاء قصائد شعر عن سيناء وأغاني وطنية وأنشودة دينية وقام طالب بالقاء خطاب الرئيس محمد أنور السادات في ذكري انتصارات أكتوبر.

وفي الختام تم الاشارة للطلاب بأغنية خاصة بظاهرة التنمر لحثهم علي نبذ هذا السلوك.