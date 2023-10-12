لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات.. بدء المؤتمر الجماهيري لاتحاد عمال مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 أكتوبر 2023 02:28 مساءً - بدأ منذ قليل، المؤتمر العمالي الجماهيري للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية، بحضور أعضاء هيئة مكتب الاتحاد، وعدد من القيادات العمالية واللجان النقابية والنقابات العامة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وبعض الرياضيين.

يأتي المؤتمر الذي يحضره مئات العمال وأعضاء اللجان النقابية من مختلف المحافظات، ضمن فعاليات الاتحاد العام لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة ولاية جديدة ، ودعوة المواطنين وجموع العمال لانتخابه في السباق الانتخابي.