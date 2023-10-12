نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الحركة المدنية" تؤكد دعم المقاومة.. وتطالب بطرد السفير الإسرائيلي من مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت الحركة المدنية الديمقراطية مؤتمر شعبي لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته بمقر حزب المحافظين مساء أمس الأربعاء، حيث وجه رؤساء أحزاب الحركة المدنية والمشاركون تحية لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الشريفة في مواجهة العدوان الصهيوني.

وبحسب بيان صادر عن الحركة، أكد المتحدثون أن ما يقوم به الشعب الفلسطيني البطل هو حق قانوني وشرعي وإنساني في مقاومة احتلال أرضه، مطالبين بطرد سفير الكيان الصهيوني من مصر وسحب السفير المصري من تل أبيب.

كما أكد المشاركون من رؤساء أحزاب الحركة والضيوف علي أن المؤتمر يحتفي بما انجزته المقاومة والتي تحققت يوم السابع من اكتوبر2023، وهو امتداد لنصر عظيم للشعب المصري والعربي الذي حدث في السادس من أكتوبر 1973.

وأشار البيان، إلى أن الحضور شددوا على أن مصر طرف في الصراع العربي الصهيوني وشركاء أصليين في مقاومة الكيان الصهيوني.

وأعلنت الحركة عن مجموعة من المطالب والاقتراحات الداعمة للشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية:

أولا:

تنظم الحركة المدنية الديمقراطية حملة شعبية لجمع الغذاء والدواء في جميع مقرات أحزاب الحركة المدنية، وسيتم توصيل المساعدات عبر معبر رفح من خلال قوافل شعبية تنظمها الحركة المدنية بالتنسيق مع السلطات المعنية.

ثانيا:

تطالب الحركة المدنية الديمقراطية أحزابها والشعب المصري بالتبرع علي حساب الهلال الأحمر لحساب الشعب الفلسطيني.

ثالثا:

تدعم الحركة المدنية الديمقراطية قرارات الدولة المصرية بتقديم الدعم للشعب الفلسطيني وتدين بكل قوة قيام جيش الاحتلال بضرب معبر رفح الفلسطيني.

رابعا:

ستعقد الحركة المدنية مؤتمر وطني مع باقي الأحزاب والجمعيات والمؤسسات لدعم الشعب الفلسطيني والمقاومة.

خامسا:

نطالب بطرد سفير الكيان الصهيوني من مصر وسحب السفير المصري من تل أبيب.

سادسا:

كما ستتقدم الحركة المدنية بطلب لوزارة الداخلية لتنظيم تجمع سلمي في المكان الذي تحدده الجهات المعنية لدعم الشعب الفلسطيني.