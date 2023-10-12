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"الصحفيين" تُنظّم دورة تدريبية حول مهارات التعليق الإذاعي والتليفزيوني

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، عن تنظيم دورة تدريبية حول مهارات التعليق الإذاعي والتليفزيوني «voice over» (المستوى الأول)، وتشمل الدورة المهارات التالية:

  • إجادة كافة فنون التعليق الصوتي «الاخباري، الوثائقى، الاعلانات»
    تعلم مهارات تقديم البرامج، والندوات والمؤتمرات.
  • التدريب على مهارات التحكم بالصوت،وأنواع الطبقات الصوتيه.
    المفاتيح الأساسية في تحليل النص من أجل التعليق الصوتي.
  • أسس «ستانسلافيسكي»الخاصة بالتعليق الصوتي.
  • الأنواع الأربعة للتنفس، وتطبيقاتها في التعليق الصوتي.
  • تعلم مهارات الأداء الصوتي.
  • التدريب على مهارة الارتجال.
  • إدارة أعمال التعليق الصوتي.
  • تطوير ملكة التخيّل لدى المعلّق الصوتي.
  • كيفية إدارة الأزمات والوقت والضغوط.
  • فن الصمت والوقفات الكلامية.
  • تقنيات التعامل مع الميكرفون.
  • الرسوم المستحقة للدورة: 100 جنيهٍ بأسبقية الحجز.

وتقوم بالتدريب الأستاذة: رضا الكرداوي - المذيعة باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وجميع الدورات مقصورة على أعضاء نقابة الصحفيين وأسرهم.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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