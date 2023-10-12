أخبار مصرية

غوتيريش يشكر مصر على جهودها لتسهيل وصول المساعدات إلى غزة

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 أكتوبر 2023 04:27 مساءً - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن شكره مصر على مشاركتها البناءة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، ولجعل مطار العريش متاحا للمساعدة الحيوية.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لغوتيريش، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك نشرها الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

وقال غوتيريش: «لقد تابعت عن كثب الأحداث المأساوية في إسرائيل وغزة».

وأضاف، أنه على اتصال مستمر مع القادة في المنطقة مع التركيز الفوري على العديد من الأولويات الرئيسة، مؤكدا ضرورة تجنب انتشار الصراع.

وتابع: «إنني أشعر بالقلق إزاء تبادل إطلاق النار الأخير على طول الخط الأزرق والهجمات الأخيرة التي جرى الإبلاغ عنها من جنوب لبنان».

وناشد غوتيريش جميع الأطراف – وأولئك الذين لهم تأثير على تلك الأطراف – تجنب أي تصعيد آخر وانتشار للصراع، مؤكدا أنه يجب حماية المدنيين في جميع الأوقات، واحترام القانون الإنساني الدولي والتمسك به.

كما شدد على ضرورة السماح بدخول الإمدادات الحيوية المنقذة للحياة – بما في ذلك الوقود والغذاء والمياه – إلى غزة، قائلا: «نحن بحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق الآن».

وأضاف غوتيريش: «أود أن أشكر مصر على مشاركتها البناءة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح ولجعل مطار العريش متاحا للمساعدة الحيوية. لا وقت لنضيعه فكل لحظة لها أهميتها».

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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