حملة المرشح الرئاسى فريد زهران تنظم أول مؤتمر جماهيري بمسقط رأسه في المنوفية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 أكتوبر 2023 04:28 مساءً - أعلنت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران؛ تنظيم اول مؤتمر جماهيري له، بمسقط رأسه بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، السبت القادم.

والأحد الماضة، تقدم فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بأوراق الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة للهيئة الوطنية للانتخابات، بعدما حصل "زهران" على تزكيات من أعضاء مجلس النواب، تدعم ترشحه فى انتخابات الرئاسة، حيث تجاوزت عدد التزكيات النصاب القانوني المطلوب للترشح بالانتخابات وهو 25 عضوا بمجلس النواب، وشملت التزكيات نواب الحزب المصرى الديمقراطى، ونواب حزب العدل وأحزاب أخرى ومستقلين.