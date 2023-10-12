نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحفيين” تُعلن تلقّي طلبات القيد لجدول تحت التمرين 23 أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، برئاسة هشام يونس وكيل النقابة، تلقّي طلبات المتقدمين لجدول تحت التمرين، وذلك في الفترة من 23 أكتوبر، وحتى 4 نوفمبر 2023.

وأكدت اللجنة في إعلانها، شرط أن يلتزم المتقدمون بتسليم الأوراق الآاتية:

شهادة التخرج.

شهادة الميلاد.

صحيفة الحالة الجنائية.

عقد العمل الثلاثي.

برنت تأمينات حديث.

خطاب من الجريدة بتوقيع رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة.

البطاقة الشخصية.

الأرشيف الصحفي.

كما قررت اللجنة، الالتزام بالمادة 8 من لائحة القيد، التي تنص على ما يلي: "يشترط لقبول الأعضاء الجدد اجتياز أربع دورات تدريبية مُعتمدة من مجلس النقابة في اللغتين العربية، والإنجليزية، والكمبيوتر، والتشريعات المهنية، وذلك قبل عرضهم على لجنة القيد".

وأوضحت اللجنة أنه سيُعلن جدول الدورات بالتنسيق مع لجنة التدريب وتطوير المهنة، وذلك بعد اعتمادها من مجلس النقابة تفعيلًا للائحة، وستُخطر اللجنة بما يقرره المجلس من شروط لازمة للقيد من الصحف التي تُعتمد لأول مرة في أقرب اجتماع له، كما تلتزم اللجنة بالأعداد المقبولة من الصحف المُعتمدة سابقًا وفق اللائحة.