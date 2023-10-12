اليوم .. حملة بجامعة القاهرة للتبرع بالدم تضامنًا مع أشقائنا فى قطاع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 أكتوبر 2023 05:23 مساءً - د. الخشت: الجامعة كمؤسسة علمية ومنبر للسلام تناشد المجتمع بالمسارعة فى تقديم كافة المساعدات لإنقاذ الأرواح وإعانة أسر الضحايا فى غزة

استمرار حملة التبرع بالدم من الأحد المقبل حتى نهاية الأسبوع القادم

تضامنًا مع أهالي قطاع غزة، نظمت جامعة القاهرة، صباح اليوم، حملة للتبرع بالدم، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني؛ وشهدت الحملة توافد أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنه تم توفير ثلاث سيارات للتبرع بالدم، تواجدت السيارة الأولى بجوار مبنى إدارة الجامعة (القبة)، والثانية في مدخل المدينة الطلابية، والثالثة بقصر العيني ، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب للتبرع بالدم في أقرب نقطة لهم دون تعطيل حركة العمل أو الدراسة، مشيرا إلى استمرار حملة التبرع بالدم من الأحد المقبل وحتى يوم الخميس من الأسبوع القادم.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة كمؤسسة علمية وثقافية ومنبر للسلام، تتضامن إنسانيًا مع أهالي قطاع غزة، وتدعو المجتمع الجامعي لتقديم يد العون والتبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا وأسرهم.