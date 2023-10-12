نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس مياه الجيزة يكرم فريق رفع الأثقال من ذوي الهمم المشارك ببطولة الجمهورية للشركات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرم المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، فريق رفع الأثقال من ذوي الهمم، وذلك بعد حصوله علي المركز الرابع في الترتيب العام ببطولة الجمهورية للشركات في نسختها الـ "٥٦"، والتي استمرت لمدة أسبوع بمدينة بورسعيد.

رئيس مياه الجيزة يكرم فريق رفع الأثقال من ذوي الهمم

وتوجه رئيس مياه الشرب بالجيزة، بخالص التهنئة للاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري علي هذا الإنجاز، متمنيًا لهم المزيد من دوام التقدم والنجاح، مؤكدًا حرصه علي تقديم كافة سبل الدعم لكافة الأنشطة الرياضية مطالبًا إياهم بتحقيق المزيد من النجاحات في الرياضات المختلفة.



وشهد التكريم، إهداء لاعبي الفريق ميداليات البطولة ودرع الفريق للمهندس منصور بدوي رئيس الشركة، مأكدين بذل المزيد من الجهد لتحقيق نجاحات أكثر، ممتنين علي دعمه الدائم والمستمر للفريق.



جديرُ بالذكر، حصول اللاعبان: رامي حسين ومحمد سعيد على ميداليتين ذهبيتين، واللاعبان كرم خليل ومحمد عيد على ميداليتين برونزيتين، إشراف عام كابتن ممدوح العمده وإشراف إداري محمد فؤاد ومحمد العربي.

FB_IMG_1697118814214

FB_IMG_1697118811545

FB_IMG_1697118809254

FB_IMG_1697118806696