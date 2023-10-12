الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا لتدريبات الأكاديمية والكليات العسكرية



حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 أكتوبر 2023 06:20 مساءً - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلما تسجيليا لتدريبات الأكاديمية والكليات العسكرية، خلال حفل تخرج دفعة 2023.

وتعد الكلية الحربية مصنع الرجال الأشداء، والصرح التعليمى الأول بمصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأحد مفاخر الوطن على امتداد واتساع تاريخه العريق، ذلك الصرح العسكرى العلمى الذى يعتبرالأقدم فى الشرق الأوسط وأفريقيا، يرجع تاريخه إلى عام 1811م.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أكد فى تصريحات سابقة، أن الأكاديمية العسكرية المصرية حريصة على تقديم أفضل ما لديها فى جميع القطاعات.