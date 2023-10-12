أخبار مصرية

الرئيس السيسي يصدق على منح علم القوات المسلحة وسام الجمهورية العسكري

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 أكتوبر 2023 06:20 مساءً - صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على منح علم القوات المسلحة وسام الجمهورية العسكري.

وتعد الكلية الحربية مصنع الرجال الأشداء، والصرح التعليمى الأول بمصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأحد مفاخر الوطن على امتداد واتساع تاريخه العريق، ذلك الصرح العسكرى العلمى الذى يعتبرالأقدم فى الشرق الأوسط وأفريقيا، يرجع تاريخه إلى عام 1811م.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أكد فى تصريحات سابقة، أن الأكاديمية العسكرية المصرية حريصة على تقديم أفضل ما لديها فى جميع القطاعات.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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