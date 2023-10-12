الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء: وصول أول شحنة مساعدات إنسانية دولية لمطار العريش

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 أكتوبر 2023 06:21 مساءً - أكد عضو الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء وصول أول شحنة مساعدات إنسانية دولية من الأردن لمطار العريش تمهيدا لإرسالها لأهالي غزة.

وقال إن مصر من أوائل الدول التي ترسل مساعدات إنسانية لأهالي غزة، وأطنان من المساعدات الإنسانية والأدوية من الأردن، وإرسال 2 طن من المساعدات الإنسانية والطبية المصرية إلى الهلال الأحمر الفلسطيني عبر الهلال الاحمر المصري.

وأوضح أن شباب الهلال الأحمر المصري يقوم بتخزين المساعدات الإنسانية وإيصالها إلى غزة فور التوصل إلى الهدنة التي تقودها مصر، مضيفا: "ننتظر من كل الدول الشقيقة دعم أهالينا في غزة ومتواجدين على مدار 24 ساعة لاستلام المساعدات من الدول".