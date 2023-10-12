تسجيل رقم قياسى عالمى لتشابك 50 قافزا من دولة واحدة بحفل تخربج الكليات العسكرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 أكتوبر 2023 06:21 مساءً - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في حفل تخربج الكليات العسكرية تشكيلا مكونا من معدات الدلتا لرجال المظلات بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر وتعد معدة الدلتا أهم معدات الطيران الشراعي وتستخدم في تنفيذ المهام الخاصة لما تتمتع به من خفة الحركة والقدرة العالية على المناورة.

وأظهر رجال المظلات مهاراتهم وقدرتهم على تشكيل أصعب التشكيلات بمعداتهم المروحية، ولأول مرة في سماء العرض شارك رجال القفز في تشكيل الماسة والمكون في 50 قافزا من دولة واحدة شاركوا في تسجيل الرقم القياسى العالمى لتشابك 50 قافزا من دولة واحدة.

وتعد الكلية الحربية مصنع الرجال الأشداء، والصرح التعليمى الأول بمصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأحد مفاخر الوطن على امتداد واتساع تاريخه العريق، ذلك الصرح العسكرى العلمى الذى يعتبر الأقدم فى الشرق الأوسط وأفريقيا، يرجع تاريخه إلى عام 1811م.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أكد فى تصريحات سابقة، أن الأكاديمية العسكرية المصرية حريصة على تقديم أفضل ما لديها فى جميع القطاعات.