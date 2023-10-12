السيسي يوجه التحية للرئيس السادات في حفل تخرج الكليات العسكرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 أكتوبر 2023 07:17 مساءً - عرض مجسم متحرك يحمل صور الزعيم الراحل السادات بالزي العسكري، خلال العروض التى شهدها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية.

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، ويأتى حفل هذا العام بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاما على حرب أكتوبر المجيدة.

يقام الحفل وسط أجواء احتفالية وتجهيزات عالية توضح مدى اللياقة البدنية والرياضية التي يتمتع بها طلاب الكلية الحربية، حيث تخلل الاحتفال عروض عسكرية عالية بالطائرات والمدفعية الثقيلة وعروض عسكرية وتسليم وتسلم الراية للطلاب الجدد من طلاب الكلية.