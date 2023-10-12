القوات الجوية تستعرض قدراتها في حفل الأكاديمية العسكرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 أكتوبر 2023 07:17 مساءً - استعرض رجال القوات الجوية المصرية، قوتهم الضاربة وظهرت المقاتلات المصريات f16، التي تؤدي المهام جو جو، وجو أرض، حيث كان لها دور بارز في مجابهة الإرهاب.

وأشار مقدم حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية العسكرية، أن المقاتلات لها قدرة عالية علي المناورة حيث أنها من الجيل الرابع، وظهرت أيضا طائرات الميراج 200، وغيرها من المقاتلات الجوية المصرية، بالإضافة لى مشاركة طائرات الرفال، ومياج 29، وكلها من طائرات الجيل الرابع.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، حفل تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية يصاحبها عروض جوية وعسكرية تاريخية بمناسبة مرور 50 عامًا على حرب أكتوبر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد فى تصريحات سابقة، أن الأكاديمية العسكرية المصرية حريصة على تقديم أفضل ما لديها فى جميع القطاعات.

وتضم الأكاديمية العسكرية المصرية كليات ( حربية – بحرية – جوية – دفاع جوى) والكليات العسكرية، (الكلية الفنية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة – الكلية العسكرية التكنولوجية).