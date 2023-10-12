أخبار مصرية

"سيناء أمل جيل".. حفل تخرج الكليات العسكرية يستعرض صورة لأرض الفيروز

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 أكتوبر 2023 08:19 مساءً - قدمت الفرق العسكرية المشاركة في حفل تخريج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مهارات فنية باستخدام السلاح، كما شكلت الفرق العسكرية بأجسادهم صورة عبارة عن خريطة لشبه جزيرة سيناء، وكلمة "سيناء – أمل جيل".

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وتعد الكلية الحربية مصنع الرجال الأشداء، والصرح التعليمى الأول بمصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأحد مفاخر الوطن على امتداد واتساع تاريخه العريق، ذلك الصرح العسكرى العلمى الذى يعتبر الأقدم فى الشرق الأوسط وأفريقيا، يرجع تاريخه إلى عام 1811م.

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وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أكد فى تصريحات سابقة، أن الأكاديمية العسكرية المصرية حريصة على تقديم أفضل ما لديها فى جميع القطاعات.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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