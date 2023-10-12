وزير خارجية أمريكا يعلن زيارة مصر لمعالجة التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 أكتوبر 2023 09:30 مساءً - كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، عن زيارة مرتقبة إلى مصر لبحث تطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية ومعالجة التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مشيرا إلى انه يقوم بجولة ستشمل الأردن والسعودية والإمارات وقطر، موضحا أن المشاورات تهدف لمنع استمرار الصراع وملف المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة، خلال مؤتمر صحفى فى نهاية زيارته لإسرائيل.

فيما قال وزير الخارجية الأمريكى أنتوني بلينكن، الخميس، إنه لم آت لإسرائيل كوزير لخارجية الولايات المتحدة فقط ولكن كيهودي فر جده من القتل.

وأوضح فى مؤتمر صحفى مع رئيس الوزراء الإسرائيلى، أنه تم تقديم ذخائر لمساعدة إسرائيل وأن المساعدات الأمريكية متينة وأنه سيتم العمل مع الكونجرس لإتمام هذه العملية، ونؤكد ما قاله الرئيس بايدن بأنه يجب ألا يستفيد أى شخص من الوضع في الشرق الأوسط.

وأكد أنه يتم العمل للتوصل إلى تفاهمات، وأن إسرائيل ضد خسارة حياة أي شخص من أى جنسية كانت.