أوائل الكليات العسكرية والجامعات يقدمون للرئيس السيسى هدايا تذكارية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 أكتوبر 2023 09:31 مساءً - أهدى الفريق أشرف سالم مدير الأكاديمية العسكرية، الرئيس عبد الفتاح السيسي كتاب الله، كهدية تذكارية، كما قدم أوائل الكليات العسكرية والشرطة هدية للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في حفل تخرج الكليات العسكرية، كما أهدوا الرئيس درع الأكاديمية العسكرية تعبيرا عن الولاء، كما قدم أوائل خريجى الجامعات المصرية التهنئة لمصر بتخريج دفعة جديدة من خريجى الكليات العسكرية وقدموا للرئيس درع الجامعات المصرية.

وتعد الكلية الحربية مصنع الرجال الأشداء، والصرح التعليمى الأول بمصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأحد مفاخر الوطن على امتداد واتساع تاريخه العريق، ذلك الصرح العسكرى العلمى الذى يعتبرالأقدم فى الشرق الأوسط وأفريقيا، يرجع تاريخه إلى عام 1811م.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أكد فى تصريحات سابقة، أن الأكاديمية العسكرية المصرية حريصة على تقديم أفضل ما لديها فى جميع القطاعات.