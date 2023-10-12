الرئيس السيسى: رجال جيش مصر عاهدوا الله واهبين أنفسهم للوطن

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 أكتوبر 2023 09:31 مساءً - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "شعب مصر العظيم أبنائى وبناتي من خريجي الكليات العسكرية رجال جيش مصر الأبطال، تبلغ سعادتي مداها ونحن نحتفل اليوم معا لتخريج جيل جديد من أبناء مصر الذين تعلموا في مدرسة العسكرية المصرية".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية دفعة 2023: "تعلموا مبادئ الوطنية والبطولة وقيم الكرامة والعزة وعاهدوا الله واهبين انفسهم للوطن محافظين علي الوطن ومقدرات شعبه، اختاروا أن يكونوا درع الوطن وسيفه، تسلحوا بالأمان والعلم والوطنية في هذه الأكاديمية العسكرية العريقة، أوجه لكم تهنئة ممزوجة بكل الامنيات الطيبة لانضمامكم الى صفوف القوات المسلحة المصرية لتنضموا الى خير اجناد الأرض".