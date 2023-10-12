الرئيس السيسي: مصر دائما وأبدا فى صدارة الدفاع عن الأمة العربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 أكتوبر 2023 09:31 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في حفل تخرج الكليات العسكرية: "أود أن اغتنم هذه الفرصة لتوجيه تحية تقدير وإجلال لشهداء مصر الأبرار، الذين قدموا أرواحهم ليظل هذا الوطن باقيا وكرامته مصونة ورايته عالية خفاقة بين الأمم".

وأضاف: "شعب مصر العظيم أوجه حديثى لكلم ولكل شعوب الأرض بكلمات واضحة وعبارات لا تحتمل تأويلا إن حكم التاريخ وقواعد الجغرافيا قد صاغوا ميثاق الشرف العربى، ما جعل مصر دائما وابدا في صدارة الدفاع عن الامة العربية مقدمة الدماء والتضحيات باذلة كل ما تملك من اجل الحق المشروع".

وتابع: "حين كانت الحرب كنا مقاتلين وكان السلام فكنا له مبادرين لم نخذل أمتنا العربية ولن نخذلها أبدا، واليوم ونحن في قلب تطورات شديدة الخطورة للحيد بالقضية الفلسطينية عن مسارها الساعى لإقرار السلام القائم على العدل ومبادئ أوسولوا والمبادرة العربية للسلام إلى تصعيد ينحرف عن هذا المسار وإلى صراعات صفرية لا منتصر فيها ولا مهزوم صراعات تخل بمبادئ القانون الدولى وتخل بمبادئ الأديان والأخلاق".