الرئيس السيسي: مصر تدير سياساتها بشكل يهدف إلى السلام والتنمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 أكتوبر 2023 09:31 مساءً - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن التحديات التي تواجه مصر، قائلا :"شاء الله أن تكون مصر مطمئنة وآمنة، ويمكن تكون هناك صعوبات وتحديات موجودة لكن الأمر المهم أن نظل ثابتين وصامتين وآملين ومتفائلين بالله سبحانه وتعالى ".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات والأكاديمية العسكرية، تزامنا مع مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، أن "مصر تدير سياساتها بشكل يهدف في الأول وفي الآخر إلى السلام والتنمية والبناء والتعاون هذه سياساتنا ليس فقط في فترة تولينا المسئولية ولكن قبل ذلك أيضا".