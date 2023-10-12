حزب المستقلين الجدد: كلمة الرئيس السيسي رسالة قوية للقوى الإقليمية والدولية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 أكتوبر 2023 10:27 مساءً -

أكد حزب المستقلين الجدد أن كلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحمل رسائل هامه اقليميا ودوليا وداخليا، موضحا أنه بالنسبه للداخل فهي رسائل طمأنه للشعب المصري والتأكيد علي جاهزيه قواته المسلحه للحفاظ علي وحده الوطن وسلامه اراضيه،

وأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤكد علي ماثبتته كل الاحداث أن القوات المسلحه ستظل الدرع والسيف للوطن.

وتابع " خطاب الرئيس بمثابه الرساله القويه إقليميا ودوليا بأن الدوله المصريه تفخر بالمؤسسه العسكريه والتي تعتبر رمانه الميزان لكل المنطقه التي تموج بالصراع، كما أنها رساله لكل القوي الدوليه بأن المؤسسه العسكريه التي حققت نصر اكتوبر لها ثوابت اهمها هي قدسيه الدفاع عن ارض وتراب الوطن.