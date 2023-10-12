الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسى تستقبل وفد المشيخة العامة للطرق الصوفية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 أكتوبر 2023 10:27 مساءً - استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم، الخميس 12 أكتوبر 2023، بمقرها الرسمي بمحافظة القاهرة وفد المشيخة العامة للطرق الصوفية، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، والدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء.

واستقبل الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والمستشار القانوني للحملة، والذي رحب بالحضور وتشريفهم لمقر الحملة الرسمية، مثمناً على دور المشيخة البارز في المشاركة المشرفة في الأحداث الوطنية ولم تختلف يوماً عنها، مشيراً إلى أن الوازع الديني صفة أصيلة في المصريين، وأن المؤمن دائما مسؤول ومدرك لدوره، مؤكداً أهتمام الدولة المصرية بتطوير مقامات آل الكتب والأضرحة والمساجد.

ومن جانبه، أكد وفد المشيخة الصوفية، أن كل القيادات الصوفية لديها حب ودعم غير محدود للوطن، وأنهم يقومون على عمل الكثير من الندوات واللقاءات لتوعية المواطنين حول ممارسة حقهم الانتخابي والمشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية.

وأشار وفد المشيخة خلال اللقاء أنهم متابعون ومهتمون بكل ما يحدث على المستوى الداخلي والخارجي، وأن ما يهمهم في المقام الأول هو الاستقرار والأمن لوطننا الغالي، وأن تقاليدهم ومبادئهم مستقرة على حب الوطن من الدين، مؤكدون أنهم بجانب الوطن دائماً.