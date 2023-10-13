أحمد جودة - القاهرة - درجات الحرارة اليوم في مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023، يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم الجمعة

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023

القاهرة الصغرى 22 والعظمى 30

العاصمة الإدارية الصغرى 21 والعظمى 30

6 أكتوبر الصغرى 21 والعظمى 31

بنها الصغرى 22 والعظمى 30

دمنهور الصغرى 21 والعظمى 29

وادى النطرون الصغرى 22 والعظمى 31

كفر الشيخ الصغرى 21 والعظمى 29

المنصورة الصغرى 22 والعظمى 29

الزقازيق الصغرى 22 والعظمى 30

شبين الكوم والصغرى 21 والعظمى 30

طنطا الصغرى 21 والعظمى 29

دمياط الصغرى 22 والعظمى 29

بورسعيد الصغرى 22 والعظمى 28

الإسماعيلية الصغرى 20 والعظمى 30

السويس الصغرى 21 والعظمى 31

العريش الصغرى 20 والعظمى 29

رفح الصغرى 21 والعظمى 29

رأس سدر الصغرى 23 والعظمى 33

نخل الصغرى 16 العظمى 30

سانت كاترين الصغرى 16 والعظمى 25

الطور الصغرى 22 والعظمى 28

طابا الصغرى 24 والعظمى 31

شرم الشيخ الصغرى 26 والعظمى 34

الإسكندرية الصغرى 21 والعظمى 27

العلمين الصغرى 21 والعظمى 26

مطروح الصغرى 20 والعظمى 27

السلوم الصغرى 18 والعظمى 26

سيوة الصغرى 17 والعظمى 30

الغردقة الصغرى 25 والعظمى 33

مرسى علم الصغرى 26 والعظمى 33

شلاتين الصغرى 25 والعظمى 34

حلايب الصغرى 26 والعظمى 32

أبو رماد الصغرى 25 والعظمى 33

رأس حدربة الصغرى 26 والعظمى 31

الفيوم الصغرى 19 والعظمى 30

بنى سويف الصغرى 19 والعظمى 31

المنيا الصغرى 18 والعظمى 32

أسيوط الصغرى 18 والعظمى 31

سوهاج الصغرى 21 والعظمى 34

قنا الصغرى 22 والعظمى 34

الأقصر الصغرى 23 والعظمى 35

أسوان الصغرى 24 والعظمى 35

الوادى الجديد الصغرى 20 والعظمى 33

أبوسمبل الصغرى 25 والعظمى 35