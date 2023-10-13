نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرشح تيار الاستقلال على مقعد نقيب الأطباء: أدعو الأعضاء للإقبال على التصويت لإفشال التربيطات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نبدأ بالتعاون مع الحكومة ولكن إذا اختلفنا في قضية ما سننحاز لمصلحة الأطباء

هناك انفلات في كليات الطب الخاصة.. ويجب تشغيل كل الخريجين وعدم تغيير نظام التكليف

قال الدكتور إيهاب الطاهر، المرشح لمقعد نقيب الأطباء على قائمة الاستقلال في انتخابات التجديد النصفي، إن الإقبال على التصويت كان جيدا في بداية اليوم، ولكن بعد صلاة الظهر أصبح ضعيفا، داعيا جموع الأعضاء للإقبال على التصويت لكي تكون النتيجة معبرة عما يريده ويستحقه الأطباء، وليس معبرا عن "الأقلية".

وأضاف "الطاهر" في تصريحات لـ "الفجر": "أزعم أن معظم الأطباء في مصر ينتمون إلى فكر تيار الاستقلال، ولكن في النهاية الانتخابات لها حسابات أخرى، وتعتمد على من ينزل الانتخابات ويذهب للتصويت بالفعل، بالإضافة إلى التربيطات المعروفة في مثل هذه الظروف، بالإضافة إلى نسبة الحضور، فإذا كانت نسبة الحضور كثيفة فإن الاختيار في هذه الحالة سيكون معبرا عن رغبة الأطباء".

وعن تجربة المجلس السابق، قال إن تيار الاستقلال لم يترشح في الانتخابات الماضية، ولكنه يرى أن التيار لو كان في مكان المجلس لاتخذ العديد من الإجراءات الخاصة ببعض القضايا، مشددًا: "لنا تحفظات على الأداء، فهو أقل من المطلوب، وأقل مما يستحقه الأطباء، ولو كنا محلهم كان من الممكن أن نبذل جهودا أكبر في مسألة إلغاء التكليف المستمر للأطباء واستبداله بالتكليف عند الاحتياج، وهذا أمر في منتهى الخطورة، ولن نسمح به ولكن للأسف موقف المجلس لم يكن بالقوة المطلوبة".

وتابع: إذا كان البعض يرى أن هناك زيادة في أعداد الأطباء فيجب أن نوقف دخول الكليات من الأصل، وليس تغيير نظام التكليف لأن الخريج لو لم يعمل سيكون قنبلة موقوتة في المجتمع، ولا بد أن يخضع للتدريب في سنواته الأولى لكي لا يصبح خطرا على المجتمع، ولا بد من تشغيل كل خريجي كليات الطب.

وشدد على أن هناك انفلات في نظام كليات الطب الخاصة، ومعظمها دون حتى مستشفيات جامعية وبالتالي فالخريج سيكون ليس على مستوى التدريب المطلوب.

انتخابات نقابة الأطباء

وأشار إلى أن التربيطات في الانتخابات قد تؤثر على النتيجة، ولكن لو نزلت جموع الأطباء فإن هذه التربيطات ستذوب ولن يكون لها أي تأثير وسط جموع الأعضاء.

وكشف أن هناك تدخلات وتوجيهات من بعض الجهات الإدارية وهذا أمر لا يليق، ولا يجوز لهذه الجهات التدخل، ووصل الأمر أن تيار الاستقلال مُنع من المرور في إحدى المستشفيات الجامعية وهذا شيء مش مقبول.

لجان انتخابات نقابة الأطباء

ولفت إلى أن بعض الناس يقولون إن مجموعة الاستقلال "تصادميين مع الحكومة"، وفي الحقيقة السبب ليس قائمة الاستقلال، وعندما كنا أغلبية في المجلس حاولنا تكوين علاقات جيدة مع الحكومة، ولكن إذا حدث خلاف معها في قضية تخص الأطباء، هل سننحاز إلى الأعضاء، أن العلاقات الجيدة مع الحكومة؟ في الحقيقة كنا ننحاز لجانب الأطباء، وهذا الأمر سنكرره، والعلاقات الطيبة يجب أن تكون من الطرفين وليس من طرف واحد.

وشدد على أنه لو تيار المستقبل المنافس هو من فاز في الانتخابات سوف يحترمون الإرادة الحرة لجموع الأطباء، مضيفا: "أقول للأطباء لا تعطوا شيكا على بياض لأي مجلس، ومن حقكم تقويم مساره، وإذا سار في الطريق الصحيح يجب أن تتضامنوا معه".