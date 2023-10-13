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الجامع الأزهر ينتفض لمناصرة فلسطين ضد الاحتلال الصهيوني

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجامع الأزهر ينتفض لمناصرة فلسطين ضد الاحتلال الصهيوني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تظاهر المئات من المصلين اليوم بعد صلاة الجمعة فى الجامع الأزهر الشريف تضامنا مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لما يتعرض له من قتل ممنهج على يد الاحتلال الاسرائيلي 

وردد المتظاهرين الهتافات المساندة للقضية وللشعب الفلسطيني منها “بالروح بالدم نفديك يا أقصى”

https://fb.watch/nEVF8pKjM6/

 

 

يذكر أن المقاومة الفلسطينة قد بدات عملية “طوفان الأقصى ” قد بدأت يوم 7 أكتوبر ضد قوات الاحتلال الاسرائيلي  من قبل المقاومة الفلسطينة حماس،وكتائب القسام وقد قتلت الكثير منها وأسرت مئات منهم في عملية أكد الجميع على مدى براعة المقاومة فى تنفيذها والتخطيط الجيد لها الأمر الذي جعل الاحتلال يفقد توازنة ويجن جنونه ويقصف المدنين ويقتل الأطفال في عمليات ذد كافة الأعراف والقوانين الدولية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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