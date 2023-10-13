نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباشر الآن.. سعر الذهب اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مباشر الآن سعر الذهب في مصر، يشهد سعر الذهب في مصر حالة من عدم الاستقرار بين الارتفاع والانخفاض المستمر خلال هذا الفترة الحالية بمحلات الصاغة في مصر.

وفي السطور التالية سنتعرف على سعر الذهب اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023، حيث شهد في التحديث الأخير استقرارًا اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023، حيث إنه لم يسجل اليوم أي تحرك في السعر الذهب، ويقترب سعر الذهب اليوم الجمعة 13/10/2023 أن يسجل أفضل تداول له في السوق المحلي والعالمي منذ 7 أشهر.

سعر الذهب اليوم عيار 24 يوم الجمعة

ويسجل سعر الذهب عيار 24 اليوم للشراء سعر الجرام الواحد 2617 جنيهًا وسعر الجرام للبيع يسجل 2645 جنيهًا، حيث إن الذهب عيار 24 هو الأكثر طلب للمستثمرين، حيث يصاغ منه سبايك الذهب المعدة للاستثمار في الذهب.

سعر الذهب اليوم الجمعة 13 اكتوبر 2023 في مصر

سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

ويسجل سعر الذهب اليوم اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023، حيث إن سعر عيار 21 سعر الشراء للجرام الواحد 2290 جنيهًا، وللبيع يسجل سعر الجرام الواحد 2315 جنيهًا، حيث إن عيار 21 هو الأكثر تداول في محلات الصاغة بمختلف محافظات مصر، ويختلف سعر مصنعية صياغة الذهب من محافظة إلى أخرى ومن مكان إلى آخر.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة

ويسجل سعر الذهب اليوم الجمعة سعر الذهب عيار 18 للشراء للجرام الواحد 1920 جنيهًا وسعر البيع للجرام الواحد 1984 حنيهًا خلال يوم الجمعة 13 اكتوبر 2023.

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سعر جرام الذهب عيار 14 وعيار 12 وعيار 9

سعر عيار الذهب الجرام 14 يسجل اليوم الجمعة سعر الشراء للجرام الواحد 1526 جنيهًا وسعر البيع للجرام الواحد يسجل سعر بيع 1543 جنيهًا.

ويسجل سعر الجرام الواحد عيار 12 في سعر الشراء للجرام 1308 جنيهات وسعر البيع للجرام 1322 جنيهًا، أما عن سعر جرام الذهب عيار 9 يوم الجمعة الموافق 10 أكتوبر 2023 سعر الجرام الواحد للشراء 981 جنيهًا ويسجل سعر البيع 992 جنيهًا، وهذه الأعيرة هي الأقل تداولا في أسواق الذهب المصرية.

الأن سعر الذهب اليوم الجمعة 13 اكتوبر 2023 في مصر

اما عن سعر الجنيه الذهب يسجل سعر الجنيه الذهب يوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر 2023 سعر الشراء 18320 جنيهًا مصري وسعر البيع 18520 جنيهًا مصري ويفضل أغلب الأشخاص في هذه الفترة الاستثمار في الذهب وشراء جنيهات الذهب على أنه هو الأفضل للاستثمار، حيث يقل سعر مصنعية صياغتها وتكون هذه المصنعية ثابتة وهي ملاذ آمن للاستثمار.