نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى ثابت: نصر أكتوبر 73 وطوفان الأقصى أكدا أن جيش إسرائيل "فقاعة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الدكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير موقع جريدة الفجر، إن انتصار القوات المسلحة المصرية في حرب 6 أكتوبر على الجيش الإسرائيلي واستعادة الأرض المحتلة، وما حققته المقاومة الفلسطينية في عملية طوفان الأقصى أثبتا أن الجيش الإسرائيلي مجرد فقاعة وأكشف أكذوبة أنهم الجيش الذي لا يقهر.

وأضاف الدكتور مصطفى ثابت خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، ما يحدث في غزة من محاولات لتهجير الفلسطينيين عن أرضهم يهدف لتحقيق حلمهم الممتد وهذا الأمر لا يخفى على أحد.

وأكد رئيس تحرير موقع جريدة الفجر، على وجود تنسيق كامل بين جماعة الإخوان الإرهابية والأمريكان على تنفيذ مخططهم بشأن توطين الفلسطينيين في سيناء، لافتا إلى أن هناك لقاء سري جمع خيرت الشاطر مع السفيرة الأمريكية نحو هذا الأمر.